Beşiktaş Basketbol Takımı'nda Kriz Devam Ediyor
Beşiktaş Sompo Japan'da bu kez de yerli oyuncular maaşlarını alamadıkları için yabancı oyunculardan ayrı idman yaptı.
Beşiktaş Sompo Japan'da yerli oyuncular maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle yabancılardan ayrı idman yaparak durumu protesto etti.
Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş Sompo Japan'da oyuncular ve personel maaş sıkıntısı yaşamaya devam ediyor. Siyah-Beyazlı yönetim basketbolculara bu ayın ortasına kadar ödeme sözü vermesine rağmen verilen vaatler yerine getirilmedi. Beşiktaş Sompo Japan'da yabancı basketbolcular maaşlarını 2 ay, yerliler de 5 ay geriden alıyor.
YABANCILARDAN AYRI
Siyah-Beyazlı takımın dünkü idmanında yerli basketbolcular maaşlarında yaşanan gecikme nedeniyle yabancılardan ayrı bir şekilde çalıştı. Böylece yerliler ödenmeyen paralar için yönetimi protesto etti.
YORUMLAR (3)
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Söyleyeyim Fuat Kardeş. Güç ve para.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Fikret boş işler peşinde gezmeseydi bu gün bu hallerde olmazdık. Onca kazanç sonra parasızlık.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Akape eskiden hizmet üretiyordu.Ama limiti bitti.Artık seçimlere odaklanan ve tek derdi seçilmek olan bir akape var.Peki siyasetin amacı hizmet değil mi?Öyleyse?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır