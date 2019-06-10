Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Ali Koç'a 2010-2011 desteği!
Abdullah Avcı için düzenlenen imza töreninde Fikret Orman'ın "Hocam kariyer olarak Şenol Güneş'i takip ediyor biliyorsunuz. Şenol Güneş'in de Beşiktaş'a geldiğinde şampiyonluğu yoktu." sözleri Fenerbahçe'ye destek verdi şeklinde olarak algılandı.
Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı kendisini 3 yıl boyunca siyah beyazlı ekibe bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Vodafone Park'ta düzenlenen imza töreninde başkan Fikret Orman da hazır bulundu. Orman'ın imza töreninde söylediği "Hocam kariyer olarak Şenol Güneş'i takip ediyor biliyorsunuz. Şenol Güneş de Beşiktaş'a geldiğinde şampiyonluğu yoktu." sözleri Fenerbahçe'ye destek verdi şeklinde olarak algılandı.
ŞENOL GÜNEŞ 2010-2011'DE TRABZONSPOR'UN BAŞINDAYDI
Trabzonspor camiası, 2010-2011 sezonunda şampiyon olduklarını iddia ederken, sayısız kez UEFA'ya şikayette bulunmuştu. Bilindiği üzere 2010-2011 sezonunda Şenol Güneş, Trabzonspor'un teknik direktörüydü. 2010-2011 şampiyonluk konusu geçtiğimiz günlerde iki kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamalarda tekrar gündeme gelmişti.
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Sapına kadar Fenerbahçeliyim ama senin bu pontus yakıştırmanı kınıyorum kupa bizim birlik ve beraberliğimizden önemli değil ama 2010-2011 sezonunun şampiyonu fenerbahçedirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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helal olsun çarşıyı sevmem ama bu adam bizden on numara pontuslara müsade yok pontuslular köyüne imam dahilCevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır