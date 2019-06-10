Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Ali Koç'a 2010-2011 desteği!

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı kendisini 3 yıl boyunca siyah beyazlı ekibe bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Vodafone Park'ta düzenlenen imza töreninde başkan Fikret Orman da hazır bulundu. Orman'ın imza töreninde söylediği "Hocam kariyer olarak Şenol Güneş'i takip ediyor biliyorsunuz. Şenol Güneş de Beşiktaş'a geldiğinde şampiyonluğu yoktu." sözleri Fenerbahçe'ye destek verdi şeklinde olarak algılandı.

ŞENOL GÜNEŞ 2010-2011'DE TRABZONSPOR'UN BAŞINDAYDI

Trabzonspor camiası, 2010-2011 sezonunda şampiyon olduklarını iddia ederken, sayısız kez UEFA'ya şikayette bulunmuştu. Bilindiği üzere 2010-2011 sezonunda Şenol Güneş, Trabzonspor'un teknik direktörüydü. 2010-2011 şampiyonluk konusu geçtiğimiz günlerde iki kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamalarda tekrar gündeme gelmişti.