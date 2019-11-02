Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Talisca gündemimizde yok

02.11.2019 14:18

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Çebi, "Kulübün durumu ortada, yapacağımız transferleri şov amacıyla yaparsak bunun bize bir faydası olmaz. Bonservisi elinde olan, geleceğimize ışık tutabilecek futbolcuları seçerek devam etmek istiyoruz. Taraftarımız buna biraz üzülebilir ama ben Beşiktaş taraftarına yalan söylemeyeceğim, şeffaf olacağım. Biz geleceğin Beşiktaş'ını kurmak istiyoruz" dedi.

"ŞOV YOK GERÇEKLER VAR"

Çebi, "Talisca, Aboubakar ve Cenk Tosun şu ana kadar gündemimize gelmedi ve gelmeyecek kimsenin gündemde tutulmasını istemiyoruz. Bizim şu anda gündemimizde bu isimler yok, sanırım Beşiktaş taraftarının isteği, arzusu olarak algılattırılıyor ama gerçekler aynı değil. Talisca ve Aboubakar bizim bütçelerimize uygun düşerse gelirler, uygun düşmezlerse gelmezler. Şov yok, gerçekler var" ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi

"FUTBOLCULARIMIZDAN SÖZ ALDIK"

Başkan, "Futbolcularımız ile de konuştuk ve biz bu sezon şampiyon olmak istiyoruz. Hepsinden de söz aldık. Futbolcularımız en iyisini yapacağını ve gayret göstereceğini söyledi. İyi niyet, gayret önemli" diyerek sözlerini noktaladı.