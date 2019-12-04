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Beşiktaş Balotelli için resmi görüşmelere başladı

Beşiktaş, Balotelli transferi için görüşmelere resmen başladı. Brescia, golcü futbolcuyu bedelsiz bırakabileceklerini açıkladı, Kartal temaslarına hız verdi. Yönetici Torunoğulları, Çizme'de oyuncunun menajerleriyle bir araya geldi.

04.12.2019 09:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:23

Burak Yılmaz'ın sakatlık sürecinde 'dan istediği verimi alamayan 'ta yeni yönetimin görevi devralmasının ardından golcü transferi gündeme gelmişti. Bu doğrultuda 'yi listelerine dahil eden siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübü Brescia'dan gelen açıklama sonrası temaslarına hız verdi.

İtalyan kulübünün başkanı Massimo Cellino, golcü futbolcuyu Ocak ayında bedelsiz olarak bırakabileceklerini dile getirdi. Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları da geçtiğimiz günlerde İtalya'ya giderek oyuncunun temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

BEŞİKTAŞ 1.5 MİLYON EURO ÖNERDİ

Torunoğulları'nın Balotelli'ye Brescia'da aldığı rakam olan 1.5 milyon Euro'yu teklif ettiği öğrenildi. Beşiktaş Ocak ayında, forvetin yanı sıra stoper ve kanat mevkilerine de takviye yapmayı planlıyor.

(Sabah)


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: Beşiktaş Balotelli için resmi görüşmelere başladı
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