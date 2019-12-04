Beşiktaş Balotelli için resmi görüşmelere başladı
Beşiktaş, Balotelli transferi için görüşmelere resmen başladı. Brescia, golcü futbolcuyu bedelsiz bırakabileceklerini açıkladı, Kartal temaslarına hız verdi. Yönetici Torunoğulları, Çizme'de oyuncunun menajerleriyle bir araya geldi.
Burak Yılmaz'ın sakatlık sürecinde Güven Yalçın'dan istediği verimi alamayan Beşiktaş'ta yeni yönetimin görevi devralmasının ardından golcü transferi gündeme gelmişti. Bu doğrultuda Mario Balotelli'yi listelerine dahil eden siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübü Brescia'dan gelen açıklama sonrası temaslarına hız verdi.
İtalyan kulübünün başkanı Massimo Cellino, golcü futbolcuyu Ocak ayında bedelsiz olarak bırakabileceklerini dile getirdi. Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları da geçtiğimiz günlerde İtalya'ya giderek oyuncunun temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.
BEŞİKTAŞ 1.5 MİLYON EURO ÖNERDİ
Torunoğulları'nın Balotelli'ye Brescia'da aldığı rakam olan 1.5 milyon Euro'yu teklif ettiği öğrenildi. Beşiktaş Ocak ayında, forvetin yanı sıra stoper ve kanat mevkilerine de takviye yapmayı planlıyor.
(Sabah)
Haber Videosu: Beşiktaş Balotelli için resmi görüşmelere başladı
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AJAX''ı örnek alın birazCevap Yaz Yayından Kaldır
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burası karşacak vaziyet alın renklilerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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DESENE OLAY VAR:))Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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boş transferCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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Yav arakadaş dünyada başka topçu mu yok hep aynı isimler !!! Algınızı genişletin biraz. Genç uzuca o kadar topçu varken hep aynı isimler. . . Sonunda ne oluyor ? Bilindik hikaye :) Hüsran, hüsran hüsran. . . .Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır