: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Cenk Tosun ile ilgili girişimimiz yok

04.01.2020 00:04 | Son Güncelleme: 04.01.2020 00:09

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, TRT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Beşiktaş'ın durumu ortada. Biz bu saatten sonra laf olsun diye transfer yapmayız. Belki bütçemize uygun şartları oluşturabilirsek bir transfer olabilir. Onunla alakalı çalışmalar yapılıyor zaten. Devre arası olmaz sene sonu olur. Sene sonu planlaması da yapılıyor gelecek sezon için. Cenk Tosun Premier Lig'de oynuyor. Oradaki durum ve şartları belli. Bizim değer verdiğimiz bir Beşiktaşlı oyuncu. Şu an için öyle bir durum yok. İleride ne olur bilemiyorum" dedi.

ROCO VE VİDA'YA TEKLİF GELMEDİ

Genç oyuncuların devamlı oynamaları için kiralama yoluna gittiklerini söyleyen Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, takımdan kimsenin ayrılmayacağını vurguladı. Roco ve Vida için kulübe transfer teklifi gelmediğini belirten Kocadağ, "Kadromuzu çok fazla bozmayı düşünmüyoruz. Federasyonun belirlediği limitler var. Onlarla alakalı çalışmalarımız var. Kadromuzun da ben gayet geniş ve iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Sadece konsantrasyon eksikliğinden bir kaç maçta puan kaybettik. Bizim en önemli transferimiz bu dönem bence ilk yarıda iyi performans gösteremeyen futbolcularımızı yeniden kazanmamız olacak." dedi.

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