Beşinci Gol Geldi! Beşiktaş, Antalyaspor Deplasmanında
Spor Toto Süper Ligde Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşıyor. 19.00'da başlayan mücadele, Beşiktaş'ın 4-1'lik üstünlüğüyle devam ediyor.
Spor Toto Süper Ligde Antalyaspor, Beşiktaş'la karşılaşıyor. Hakem Bülent Yıldırım'ın yönettiği mücadele saat 19.00'da başladı.
CANLI ANLATIM
67' GOL! Beşiktaş, Antalyasporlu Salih'in kendi kalesine attığı golle 4-1 öne geçti.
50' GOL! Antalyaspor, Doukara'nın golüyle farkı 2'ye indirdi.
45' İlk yarı sona erdi.
43' GOL! Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta Boffin'in tokatladığı top Atiba'nın önüne düştü, Atiba'nın vuruşunda skor 3-0'a geldi.
39' GOL! Beşiktaş, Dorukhan'ın golüyle 2-0 öne geçti.
33' GOL! Beşiktaş'ta Ljajic, kazandıkları penaltıda topu kaleciye nişanladı, Boffin'den dönen topu Güven tamamladı, top ağlara gitti ancak Bülent Yıldırım penaltıyı tekrarlattı. Ljajic'in tekrar kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu.
1' Mücadele başladı! İki takıma da başarılar...
ANTALYASPOR:
Boffin, Nazım, Salih, Bahadır, Cissokho, Chico, Doğukan Sinik, Hakan, Yekta, Drole, Doukara
BEŞİKTAŞ:
Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Ljajic, Caner, Güven