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Beşiktaş-Ankaragücü maçında ilk gol geldi! Canlı anlatım

Beşiktaş, haftanın açılış maçında Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

06.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 20:31
Beşiktaş-Ankaragücü maçında ilk gol geldi! Canlı anlatım

, Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında 'nü sahasında konuk ediyor. Mücadeleyi yönetiyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşma 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM

22'Ankaragücü'nde sağ kanatta Michalak'ın yaptığı ortada kale önünde Orgill topa dokunamadı ve top diğer kanada gitti.

10' Boyd'un çizgiden çevirdiği topta ceza sahası içindeki Burak Yılmaz, kaleyi sağ çaprazdan gören bir pozisyonda bekletmeden vuruşu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.

5' GOL! Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

4' PENALTI! Beşiktaş penaltı kazandı.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Boateng, Boyd, Nkoudou, Burak

ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atila, Sedat, Faty, Lukasik, Michalak, Orgill, Rodrigues

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