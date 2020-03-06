Beşiktaş-Ankaragücü maçında ilk gol geldi! Canlı anlatım

06.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 20:31

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Ankaragücü'nü sahasında konuk ediyor. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşma 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

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22'Ankaragücü'nde sağ kanatta Michalak'ın yaptığı ortada kale önünde Orgill topa dokunamadı ve top diğer kanada gitti.

10' Boyd'un çizgiden çevirdiği topta ceza sahası içindeki Burak Yılmaz, kaleyi sağ çaprazdan gören bir pozisyonda bekletmeden vuruşu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.

5' GOL! Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

4' PENALTI! Beşiktaş penaltı kazandı.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Boateng, Boyd, Nkoudou, Burak

ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atila, Sedat, Faty, Lukasik, Michalak, Orgill, Rodrigues