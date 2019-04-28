Burak Yılmaz 2 Gol Attı, Beşiktaş Evinde Ankaragücü'nü Rahat Geçti

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede konuk ekip Ankaragücü'nün golünü 79. dakikada penaltıdan Sakho atarken, ev sahibi Beşiktaş'a farklı galibiyeti getiren golleri 8. ve 63. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz, 54. dakiakda Vida, ve 81. dakikada Ljajic kaydetti.

PENALTI TEKRAR KULLANILDI

Mücadelenin 77. dakikasında maçın hakemi Halil Umut Meler, VAR tarafından uyarıldı ve 75. dakikada Tyler Boyd'un kullandığı ve kaçırdığı penaltı vuruşu sırasında ceza sahasına oyuncu girdiği için penaltı vuruşunun tekrarlanmasını istedi. Sakho'nun 79. dakikada kullandığı penaltı vuruşu gol oldu.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 59'a yükseltip, lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 3'e indirdi ve bir maçı eksik Galatasaray ile de puanını eşitledi. Ankaragücü ise 36 puanda kaldı.