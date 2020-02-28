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Beşiktaş, Alanyaspor'u Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-1 yendi

Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı takıma 3 puanı getiren golleri Burak Yılmaz kaydetti.

28.02.2020 21:59 | Son Güncelleme: 28.02.2020 22:07

Süper Lig'de 24. hafta maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Halis Özkahya'nın yönettiği mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kazandı. Alanyaspor'un golünü 37. dakikada Junior Fernandes kaydetti. Beşiktaş'ın golleri ise 70 ve 87. dakikada penaltıdan 'dan geldi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 40'a yükseltti. Alanyaspor ise 40 puanda kaldı.

Burak attığı 2. golden sonra asker selamı verdi

BEŞİKTAŞ HAFTAYA ANKARAGÜCÜ İLE KARŞILAŞACAK

Önümüzdeki hafta Beşiktaş, Ankaragücü'nü sahasında konuk edecek. 3 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.


Haber Videosu

: Beşiktaş, Alanyaspor'u Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-1 yendi
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