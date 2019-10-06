Beşiktaş, Alanyaspor karşısında! İlk 11'ler belli oldu

Bu sezon gösterdiği performansla taraftarını üzen Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında lider Alanyaspor'u konuk edecek. Saat 16.30'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

06.10.2019 15:35

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, lider Alanyaspor'u sahasında konuk edecek. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Saat 16.30'da başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Dorukhan, Victor Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Oğuzhan, Ljajic, N'Koudou, Lens, Burak Yılmaz

ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Tzavellas, Baiano, Siopis, Ceyhun, Bammou, Bakasetas, Efecan, Cisse

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YORUMLAR (1)

  • CANMEN:
    ALANYA YABANCILARINLA GüMBüR GüMBüR VE BITIRICI FUTBOL OYNUYOR. . . . ENKAZ BJK AKLI VARSA SAVUNMAYA KAPANSIN. . . YOKSA EVINDE BI KOCA FELAKET YASAR. . . ZATEN TAHAMMüLü BITMIS TARAFTAR SAHAYA INER. . . .
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