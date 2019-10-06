Beşiktaş, Alanyaspor karşısında! İlk 11'ler belli oldu
Bu sezon gösterdiği performansla taraftarını üzen Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında lider Alanyaspor'u konuk edecek. Saat 16.30'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, lider Alanyaspor'u sahasında konuk edecek. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Saat 16.30'da başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Karius, Dorukhan, Victor Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Oğuzhan, Ljajic, N'Koudou, Lens, Burak Yılmaz
ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Tzavellas, Baiano, Siopis, Ceyhun, Bammou, Bakasetas, Efecan, Cisse