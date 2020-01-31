: Beşiktaş, Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

31.01.2020 12:11 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:28

Siyah-beyazlılar, eski yönetim kurulu tarafından sezon başında 2 milyon euro imza parası karşılığında anlaşma sağlanan 18 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcuya maddi konulardaki anlaşmazlık nedeniyle lisans çıkaramamıştı.

Beşiktaş , Bosna Hersekli genç yıldız adayı Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sergen Yalçın'ın da Hasic'in transferine onay verdiği ve ligin ikinci yarısında kadroda düşündüğü belirtildi.

MENAJERİ GERİ ADIM ATTI

Taraflar arasında yapılan uzun görüşmeler sonunda Hasic ve menajerinin geri adım attığı belirtildi. Genç futbolcunun çoğunluğu gelecek sezon sonunda ödenmek koşuluyla 1 milyon 200 bin euro imza parasını kabul ettiği ve tarafların anlaştığı ifade edildi.

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