Beşiktaş, Ajdin Hasic'i kadrosuna kattı!
Beşiktaş, geleceğin yıldızı olarak görülen Bosna Hersekli oyuncu Ajdin Hasic'i kadrosuna kattı. 17 yaşındaki oyuncu ile 7 Ekim'den sonra profesyonel sözleşme imzalanacak.
Şenol Güneş'in Milli Takım'a gitmesinin ardından Abdullah Avcı'yı takımın başına getiren Beşiktaş, geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen Bosna Hersekli Ajdin Hasic'i kadrosuna kattı.
TRANSFERİ UMUT GÜNER BİTİRDİ
7 Ekim 2019 tarihinde 18 yaşına girecek olan Hasic, bu tarihten sonra Siyah-Beyazlı kulüp ile profesyonel sözleşme imzalayacak. Genç oyuncunun transferini Umut Güner'in bitirdiği kaydedildi.
(Star)
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