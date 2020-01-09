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Beşiktaş Adem Ljajic sakatlandı ve idmanı yarıda bıraktı

Çalışmalarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta dün oynanan hazırlık maçında Adem Ljajic bir gol kaydetmişti. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Adem Ljajic, idmanda ayak bileğinden sakatlandı ve çalışmayı yarıda bıraktı.

09.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:16
Beşiktaş Adem Ljajic sakatlandı ve idmanı yarıda bıraktı

'ın bu yaptığı antrenmanda sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı. Antrenmanın son bölümünde gerçekleşen çift kale maç sırasında geriye doğru hamle yaptığı sırada çime takılan ve sol ayak bileği burkulan yıldız oyuncu bir anda yerde kaldı. Sağlık ekibinin anında müdahale ettiği Ljajic, sahadan yardım alarak çıktı.

İdmanı takip eden Asbaşkan Emre Kocadağ, Ljajic'in sahadan çıktığı sırada yanına giderek durumunu sordu. Adem Ljajic ise iyi olduğunu belirtirken otele gitti.

Yıldız oyuncunun son durumu yapılacak olan tetkiklerden sonra netlik kazanacak.


Haber Videosu

: Beşiktaş Adem Ljajic sakatlandı ve idmanı yarıda bıraktı
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