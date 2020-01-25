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Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya ayda 1 milyon 200 bin lira ödeyecek

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, takım buluncaya kadar deneyimli hocaya ayda 1 milyon 200 bin lira ödeyecek.

25.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 25.01.2020 16:26
Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya ayda 1 milyon 200 bin lira ödeyecek

'ta kötü gidişin ardından fatura teknik direktör 'ya kesildi. Yönetim, dün Avcı'yla yaptığı görüşme sonrasında tecrübeli teknik adamın görevine son verdi. Yapılan görüşmeler sonrasında, görevinden alınan Avcı'nın gönderilme şartları belirlendi.Abdullah Avcı ile henüz ayrılık konusunda resmi sözleşmeye imza atılmadığı ortaya çıktı. Yani Abdullah Avcı'nın sözleşmesi devam ettiği öğrenildi. Avcı'nın şu an için sadece görevinden alındığı belirtildi.

AVCI ALACAKLARINI İSTEDİ

Tazminat konusunda Abdullah Avcı, Ahmet Nur Çebi ve yönetimine "Ben de tazminatımı bıraktım geldim. Yaşanan olaylardan sonra heyecanım kalmadı, hırsım kalmadı. Eski yönetimin ricası üzerine takımın başına geçtim" diyerek alacaklarını istedi. Beşiktaş'ın eski yönetiminin yaptığı 3 yıllık sözleşmede Abdullah Avcı 36 milyon TL kazanacaktı. Sözleşmesinde ise 1 yılda bu para 10 takside bölünerek ödenecekti. Abdullah Avcı takım buluncaya kadar Beşiktaş Avcı'ya ayda 1 milyon 200 bin TL ödeyecek.

(Fanatik)


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: Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya ayda 1 milyon 200 bin lira ödeyecek
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