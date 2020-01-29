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Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirdi

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı döneminin bitişi resmileşti. Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin bugün itibariyle feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

29.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:05
Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirdi

, geçtiğimiz günlerde ile görüşerek yollarını ayırdığını açıklamıştı. Avcı'nın sözleşme fesih detayları için görüşmeleri daha sonraya bırakan yönetim, bugün son noktayı koydu.

Sergen Yalçın'ı takımın başına getiren ve bugün idmana çıkartan Siyah beyazlılar, 'na Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.

TFF KAYITLARA GEÇTİ

Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Tecrübeli teknik adama 3 yılın sonunda 36 milyon TL ödenecekti. Sözleşmenin fesih detayları henüz paylaşılmadı.

TFF ayrılığı resmen kayıtlara geçirdi.


Haber Videosu

: Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirdi
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