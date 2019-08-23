Beşiktaş'a gelmek için 2,2 milyon TL'den vazgeçti

23.08.2019 10:26

Kevin N'koudou, Tottenham'dan ayrılmak için aldığı ücrette kesinti yaptı. Çünkü Mauricio Pochettino'nun yönettiği Tottenham Hotspur'da Premier Lig'de çok fazla forma şansı bulamıyordu.

2016 yılında Kuzey Londra'ya 11 milyon euro bonservis bedeliyle gelen Fransız kanat oyuncusu 3 yıl içinde sadece 10 Premier Lig maçında şans buldu. Ve bunların hepsinde de kulübeden gelerek oynama şansı buldu. Şimdi bonservis bedelinin yarısına 4.6 milyon Pound karşılığında Beşiktaş'a gitti.

SATIŞTAN TOTTENHAM PAY ALACAK

Ancak onun için sadece Tottenham ücret fedakarlığında bulunmadı. Kendisi de oynayabilmek için aldığı haftalık ücretinde indirim yaptı. Tottenham'dan haftalık 35 bin pound kazanan N'koudou, Beşiktaş için 6 bin pound indirim yaptı ve 29 bin pound haftalıkla oynamayı kabul etti.

Sezonluk 312 bin pound feda edecek olan Fransız oyuncu, Beşiktaş'tan yaklaşık 2,2 milyon TL daha az kazanacak. Tottenham'ın sözleşmeye bir sonraki satıştan yüzde 50 pay şartı koyduğu da öne sürüldü.