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Beşiktaş'a Fransız yıldızı N'kodou'dan kötü haber geldi

Türkiye Kupası'nda oynanan Anagold Erzincanspor maçında sakatlanan Kevin N'kodou, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

07.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:34

'a N'Koudou'dan kötü geldi. 24 Erzincanspor maçında sakatlanan yıldız oyuncunun sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Yaklaşık 2 hafta forma giyemeyecek olan Fransız yıldız, derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.

Beşiktaş'ın Fransız yıldızı Kevin N'Koudou, 24 Erzincanspo'a karşı oynanan Ziraat mücadelesinde yaşadığı sakatlık sonrasında bir müddet takımdan uzak kalacak. Çekilen MR sonucunda sol üst arka adalesinde grade 1 kas zorlanması tespit edilen ve tedavisine başlanan Fransız oyuncu, yaklaşık 2 hafta takımdan ayrı kalacak.

DERBİDE OLMAYABİLİR

Yarın oynanacak olan Kasımpaşa karşılaşmasının yanı sıra, hafta içindeki Wolverhampton maçında forma giyemeyecek olan yıldız oyuncu, Yeni Malatyaspor mücadelesinde de takımını yalnız bırakacak. Siyah-beyazlı takımın sağlık ekibi, N'Koudou'yu 16. haftada deplasmanda oynanacak olan Fenerbahçe derbisine yetiştirmek istiyor. Bu hafta yapılacak olan tetkikler sonucunda, N'Koudou'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı netlik kazanacak.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Beşiktaş'a Fransız yıldızı N'kodou'dan kötü haber geldi
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