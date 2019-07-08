Beşiktaş'a Burak Yılmaz şoku! Lecce yıldız ismi ikna etti
Hem Beşiktaş hem de Milli Takım ile iyi bir dönem geçiren Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Beşiktaş'ın golcü oyuncuyu satmak istemediği ancak Burak Yılmaz'ın ayrılmak istemesi yüzünden Lecce'den gelen 1,5 milyon euroluk teklifin kabul edileceği öğrenildi.
Transferde sessiz kalan, ekonomik problemlerle boğuşan, yüksek maliyetli oyuncuları bir türlü gönderemeyen siyah-beyazlılar şimdi de en önemli oyuncusunu kaybetme korkusu yaşıyor.
İtalya Serie A'ya 7 sezon sonra yeniden yükselmeyi başaran Lecce, bir süredir Burak Yılmaz'ı transfer etmek için girişimlerde bulunuyordu. Sarı-kırmızılı ekibin Sportif Direktörü Mauro Meluso, 20 gün önce İstanbul'a gelmiş ve Beşiktaşlı idarecilerle golcü oyuncunun transferi için görüşmüştü. Ancak Meluso'nun, bonservis bedeli ödenmeden transferi gerçekleştirme çabaları sonuçsuz kalmıştı. Lecce buna rağmen pes etmedi.
TEKLİF AZ AMA...
Türkiye Gazetesi'den yer alan habere göre; Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'tan alacakları olmasını fırsat bilen Lecce, bonservis bedeli ödemeye yanaşmıyordu. Mauro Meluso'nun golcü oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmeyle birlikte transfer yeni bir boyut kazandı. Bu görüşmeden sonra Burak Yılmaz'ın, Lecce'de oynamayı kabul etmesi üzerine sarı-kırmızılılar yeniden harekete geçti. Daha önce bonservis bedeli ödemeye yanaşmayan İtalyan ekibi, Burak Yılmaz'ın istekli olmasıyla 1,5 milyon avroyu gözden çıkardı. Beşiktaş'ın bu teklifi kabul etmesi düşünülmüyor. Ancak ayrılmak isteyen Burak Yılmaz'ın takımda kalmasının daha büyük huzursuzluğa yol açmasından endişelenen yönetim satışa mecbur kalabilir.
HEP TARTIŞILDI...
Geçtiğimiz sezonun devre arasından büyük tepkilere rağmen transfer edilen Burak Yılmaz, attığı gollerle taraftarların sevgilisi hâline gelmişti. Beşiktaş'a döndükten 10 sene sonra yarım sezon forma giyen golcü oyuncu eğer ayrılırsa yönetimi çok zor günler bekliyor olacak ve takıma kaliteli bir golcü bulmak için uğraş verilecek.
YENİ HEDEF SUZUKI
Geçen sezon Kagawa'yı kiralayan Beşiktaş, bir başka Japon oyuncuyu daha renklerine katmak için harekete geçti. Japon basınında yer alan haberlere göre; siyah-beyazlılar, Kashima Antlers forması giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Yuma Suzuki için transfer teklifi yaptı. Belçika ekibi St. Truiden'in de Japon oyuncuyu istediği ancak Beşiktaş'ın teklifinin daha iyi olduğu belirtildi.
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Santrafor : JAMES COLLINS : 159 gol 42 asist 250 BİN EURO Sağ Kanat : JAMAL LOWE :29 gol 19 asist 75 BİN EURO Orta Saha Oyun Kurucu : MARKUS MADDİSON : 69 GOL 92 asist 750 BİN EUROCevap Yaz Yayından Kaldır
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Şimdi satın, seneye kiralık olarak alırsınız. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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yazık beşiktaş ne hale geldiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yalan haberCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Burak paraya gider aha görün.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yok öyle birşeyCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ÇAKMA BY17 SANA SORARDI BURAK GİTMEK İÇİN1 Yayından Kaldır
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KARGASPOR SUZUKİ YERİNE KAWASAKİYE YÖNELMİŞ. . HAHAHACevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Burak bu yapar.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır