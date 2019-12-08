: Beşiktaş 4 maç sonra Kasımpaşa'yı yendi

08.12.2019 21:13 | Son Güncelleme: 08.12.2019 21:30

Kasımpaşa deplasmanında 10 kişi kalan rakibi karşısında 2 kez geriye düşen, galibiyeti ise 90+5'de Umut Nayir'in attığı golle kurtaran Beşiktaş, lacivert-beyazlı rakibi karşısında 4 sezon sonra galibiyet elde edebildi.

Şenol Güneş'in teknik direktör olduğu 4 sezon boyunca bu deplasmanda galibiyet alamayan ve 3 mağlubiyet, 1 beraberlikle evine dönen Beşiktaş, Abdullah Avcı yönetiminde bu seriyi kırmayı başardı ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: İHA

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