Beşiktaş 3 maç sonra gol yedi!

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, 3 maç sonra kalesinde gol gördü.

02.11.2019 22:08
Beşiktaş 3 maç sonra gol yedi!

Antalyaspor deplasmanında Vida ve Diaby'nin golleriyle 2-1 kazanan Beşiktaş, 3 maç sonra kalesinde gol gördü. İç sahada 2-0 kazanılan Alanyaspor galibiyetinin ardından Ankaragücü ile deplasmanda golsüz berabere kalan Beşiktaş, geçen hafta oynanan Galatasaray derbisinden de 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

KARTAL PUANINI 15'E ÇIKARDI

3 maçta kalesini gole kapatan Abdullah Avcı'nın ekibi, Antalyaspor karşısında mücadelenin 51. dakikasında Mukairu'nun golüne engel olamadı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Kara Kartal, puanını da 15'e çıkardı.

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