Beşiktaş; Ahmet Gülay, Kerem Kalafat ve Abdullah Aydın'ı kiraladı Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta genç futbolcular Ahmet Gülay, Aytemiz Alanyaspor'a kiralanırken Kerem Kalafat Giresunspor'un, Abdullah Aydın ise Altay'ın yolunu tuttu.

Beşiktaş'ta transferde hareketli dakikalar yaşanıyor. Siyah beyazlılar, genç futbolcuları Ahmet Gülay, Kerem Kalafat ve Abdullah Aydın'ı kiraladı.

SÖZLEŞMELERİ DE YENİLENDİ

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşme yenilenen, transfer edilen ve kiralanan genç oyuncular hakkında "Kulübümüz, genç futbolcularımızdan Ahmet Gülay ile Serdar Saatçı'nın sözleşmelerini yenilemiş, transfer çalışmaları kapsamında genç orta saha oyuncusu Abdullah Aydın ile sözleşme imzalamıştır. Profesyonel futbolcularımızdan Ahmet Gülay, Aytemiz Alanyaspor'a; Kerem Kalafat, Giresunspor'a; Abdullah Aydın ise Altay'a geçici transfer olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA