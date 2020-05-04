BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,057898 0,76 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,080009 0,73 Garanti Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,057898 0,76 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,080009 0,73 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,115691 0,69 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,074455 0,61 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,042904 0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014691 0,42 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016745 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035602 0,55 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,037739 0,27 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047294 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,093805 0,97 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,135115 0,89 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,075130 0,84 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,026359 0,69 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,039041 0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013327 0,17 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018475 0,14 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012533 0,14 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024169 0,12 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,027708 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,025059 0,57 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,040271 0,56 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,039438 0,56 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,041348 0,55 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,041082 0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029431 0,10 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,065896 0,10 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,066499 0,10 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021915 0,10 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,067490 0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA