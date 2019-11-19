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Berke Özer ameliyat edildi

Fenerbahçe, Westerlo'ya kiralanan genç kaleci Berke Özer'in ameliyat edildiğini açıkladı.

19.11.2019 21:08 | Son Güncelleme: 19.11.2019 21:46

, sezon başında ekibi KVC Westerlo'ya kiralanan genç file bekçisi 'in menisküs ameliyatı geçirdiğini açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında Belçika'nın KVC Westerlo takımına 1 yıllığına kiralanan genç kalecimiz Berke Özer, menisküs ameliyatı geçirmiştir. Yapılan operasyonun ardından sporcumuzun rehabilitasyon protokolü başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadeleri yer aldı.

14 MAÇTA 13 GOL YEDİ

Bu sezon Westerlo formasıyla 14 maça çıkan 19 yaşındaki oyuncu, 13 gol yedi. Berke Özer, 5 maçta ise kalesini gole kapattı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Berke Özer ameliyat edildi
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