Bergkamp öncülüğünde, Kuyt, Cocu, Koeman ve Larsson'dan oluşan konsorsiyum Premier Lig'den kulüp satın alacak

Dennis Bergkamp öncülüğündeki konsorsiyum Premier Lig'den kulüp satın alacak. Eski yıldızlardan Dirk Kuyt, Cocu, Koeman ve Larsson bu ekipte bulunacak.

Koronavirüsün neden olduğu finansal belirsizlik, birçok kulübü ekonomik anlamda çöküşe itti. Bunu fırsat bilen bazı isimler ise kulüp sahibi olmak için harekete geçti.

Arsenal'in efsane isimleri arasında yer alan Dennis Bergkamp öncülüğünde bir konsorsiyum kuran Dirk Kuyt, Phillip Cocu, Ronald Koeman ve Henrik Larsson, Premier Lig'den kulüp satın almak için kolları sıvadı.

KULÜBÜN İSMİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

The Mirror'da yer alan habere göre; bu 5 futbolcu Bergkamp'ın liderliğinde bir konsorsiyum kurdu. Satın alınacak kulübün ismi henüz belli değil. Ada basını, birkaç ay içinde 5'linin satın alacağı kulübün netleşeceğini vurguladı. Newcastle da sahibi Ashley tarafından Suudi yatırım fonuna 300 milyon sterline satılmıştı.

(Akşam)