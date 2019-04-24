Berat Albayrak: 787 Firma Konkordatodan Çıktı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada 787 firmanın konkordatodan çıktığını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada konkordatodan çıkan firma sayısını paylaştı.
Berat Albayrak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"KONKORDATOLARI GÜNDEMİMİZDEN ÇIKARIYORUZ"
"Dengelenme sürecinin etkisi ve bankalarımızın aldığı sorumluluk ile konkordatoları gündemimizden çıkarıyoruz. Başvurular bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 3'te 2 oranında düştü. 8 milyar liralık kredi ve 787 firma konkordatodan çıktı."
İşte Albayrak'ın tweeti;