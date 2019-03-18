Benzine Zam Geliyor

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatına 13 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.

PETROL VE DÖVİZ FİYATLARININ ARTIŞI ZAM BASKISI YAPTI

Petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket benzin fiyatlarına zam baskısı yaptı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzin fiyatlarına zam yapılacak.

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN POMPAYA YANSIMASI BEKLENİYOR

13 kuruşluk fiyat artışının bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Benzine en son 12 Mart tarihinde 15 kuruş zam yapılmıştı.