Benzine 15 kuruş indirim bekleniyor

04.09.2019 11:08

Benzinin ton fiyatının inmesi ve doların TL karşısında değer kaybetmesi nedeniyle benzine indirim göründü.

Uluslararası piyasada benzinin ton fiyatı 575 dolardan 550 dolara indi. Dolar da TL karşısında değer kaybederek 5,85'lerden 5,65 sınırına dayandı. Yaşanan bu gelişmeler sonrası benzine de indirim yolu açıldı.

15 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR

Benzinin litre fiyatının 15 kuruş düşmesi bekleniyor. İndirim en geç hafta başında pompa fiyatlarına yansıtılacak.

SON ZAM 27 AĞUSTOS'TA GELMİŞTİ

Benzin ve motorine en son 27 Ağustos tarihinde geçerli olmak üzere zam gelmişti. Söz konusu zam ile benzinin litresinde 16 kuruş, motorinin litresinde ise 11 kuruş fiyat artışı olmuştu.

Benzinin şehirler bazında güncel fiyatları ise şöyle:

Anakara: 6,83 TL

İstanbul: 6,76 TL

İzmir: 6,84 TL

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.