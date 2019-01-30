West Ham United, Benfica'dan Mesaque Dju'yu Transfer Etti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Benfica'da forma giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Mesaque Dju'yu renklerine bağladı.
West Ham United, Benfica forması giyen Mesaque Dju'yu transfer etti. İngiliz ekibi, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligindeki rakibi Benfica'nın altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcuyla 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Mesaque Dju, geçen yıl Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda kupaya uzanan Portekiz'in kadrosunda yer almıştı.
Kaynak: AA
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