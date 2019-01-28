Benfica Kadın Futbol Takımı, Son 16 Maçta 293 Gol Atarak Tarihe Geçti

Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica'nın kadın futbol takımı aldıkları sansasyonel galibiyetlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Portekiz ekibi bu hafta karşılaştığı CP Pego'ya gol yağdırdı ve mücadeleyi 32-0'lık bir skorla kazandı. Son 16 maçta attığı gol sayısını 293'e çıkaran Benfica Kadın Futbol Takımı, kalesinde de hiç gol görmeyerek kırılması zor bir rekora imza attı.

Benfica'lı kadın futbolcuların son 16 maçta aldığı skorlar şöyle;