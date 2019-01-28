Benfica Kadın Futbol Takımı, Son 16 Maçta 293 Gol Atarak Tarihe Geçti
Benfica Kadın Futbol Takımı, son 16 maçta 293 gol atarak lig tarihine geçti. Takım, bu süreçte kalesinde 1 gol bile görmedi.
Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica'nın kadın futbol takımı aldıkları sansasyonel galibiyetlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Portekiz ekibi bu hafta karşılaştığı CP Pego'ya gol yağdırdı ve mücadeleyi 32-0'lık bir skorla kazandı. Son 16 maçta attığı gol sayısını 293'e çıkaran Benfica Kadın Futbol Takımı, kalesinde de hiç gol görmeyerek kırılması zor bir rekora imza attı.
Benfica'lı kadın futbolcuların son 16 maçta aldığı skorlar şöyle;
- 28-0
- 19-0
- 10-0
- 28-0
- 4-0
- 20-0
- 26-0
- 13-0
- 17-0
- 16-0
- 14-0
- 19-0
- 15-0
- 22-0
- 10-0
- 32-0
YORUMLAR (19)
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Selamünaleyküm Arkadaşlar Ben Bjk liyim...Ama neden Fenerbahçe bu hale geldi hala inanamıyorum Acaba büyümü yapıldı..Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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bunlari fenerbahce ye alalim ali kocun takimi adam görsünCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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bunlara fenere 100 tane gol atar la :) :) :)Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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Biz halı sahada atamıyoruz o kadar 32 gol neCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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4-0 biten takımı da tebrik etmek gerekirCevap Yaz 28 Yayından Kaldır