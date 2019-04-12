Benfica, Joao Felix'in Hat-Trick Yaptığı Maçta Eintracht Frankfurt'u Devirdi!

Benfica, 19 yaşındaki Portekizli futbolcusu Joao Felix'in "hat-trick" yaptığı maçta Eintracht Frankfurt'u 4-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, ilki penaltıdan olmak üzere 21, 43 ve 54. dakikalarda Joao Felix 50. dakikada da ise Ruben Dias kaydetti.

FELİX TARİHE GEÇTİ

Konuk takımın golleri, 40. dakikada Luka Jovic ve 72. dakikada Gonçalo Paciencia'dan geldi. Eintracht Frankfurt'ta Evan N'Dicka, 20. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Benfica'da Joao Felix, UEFA Avrupa Ligi'nde "hat-trick" yapan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.