Benfica, Joao Felix'in Hat-Trick Yaptığı Maçta Eintracht Frankfurt'u Devirdi!
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Benfica, sahasında konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u 4-2 yendi.
Benfica, 19 yaşındaki Portekizli futbolcusu Joao Felix'in "hat-trick" yaptığı maçta Eintracht Frankfurt'u 4-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, ilki penaltıdan olmak üzere 21, 43 ve 54. dakikalarda Joao Felix 50. dakikada da ise Ruben Dias kaydetti.
FELİX TARİHE GEÇTİ
Konuk takımın golleri, 40. dakikada Luka Jovic ve 72. dakikada Gonçalo Paciencia'dan geldi. Eintracht Frankfurt'ta Evan N'Dicka, 20. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Benfica'da Joao Felix, UEFA Avrupa Ligi'nde "hat-trick" yapan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.
YORUMLAR (2)
-
Türk takımını eleyen kupayı kaldırır kuralı gene işliyor galibaCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Helal olsun Almanyayı yenmişlerCevap Yaz Yayından Kaldır