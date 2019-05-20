Belhanda'nın Vatandaşı Nasser El Khayati, Şampiyonluk Kutlamalarına Geldi

Galatasaray'ın dün akşamki şampiyonluğu hem saha içinde hem de Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Maçın ardından sarı kırmızılı futbolcular ve aileleri sahanın içerisinde doyasıya eğlendiler. O anlarda sahada yer alan bir isim dikkatleri üzerine çekti.

De Telegraaf gazetesinin haberine göre sezonu Hollanda Eredivisie ekiplerinden ADO Den Haag'da geçiren Nasser El Khayati, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında görüntülendi. Sarı kırmızılı ekibin bir transfer girişiminde bulunduğu iddia ediliyor.

NAC Breda'da Ömer Bayram ile takım arkadaşı olan El Khayati, aynı zamanda Younes Belhanda'nın vatandaşı.

Orta sahanın ortasında görev alan Faslı oyuncu bu sezon forma giydiği 35 maçta 20 gol 12 asistlik bir performans sergilemişti. 30 yaşındaki El Khayati'nin ADO Den Haag'la olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.