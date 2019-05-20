Belhanda'nın Vatandaşı Nasser El Khayati, Şampiyonluk Kutlamalarına Geldi
Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunu kazandığı Medipol Başakşehir maçı sonrasında kutlamalar yapıldı. Sarı kırmızılı futbolcuların saha içinde yaptığı kutlamaya Belhanda'nın vatandaşı Nasser El Khayati de katıldı. Çekilen fotoğraflar sonrasında transfer iddiaları gündeme geldi.
Galatasaray'ın dün akşamki şampiyonluğu hem saha içinde hem de Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Maçın ardından sarı kırmızılı futbolcular ve aileleri sahanın içerisinde doyasıya eğlendiler. O anlarda sahada yer alan bir isim dikkatleri üzerine çekti.
De Telegraaf gazetesinin haberine göre sezonu Hollanda Eredivisie ekiplerinden ADO Den Haag'da geçiren Nasser El Khayati, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında görüntülendi. Sarı kırmızılı ekibin bir transfer girişiminde bulunduğu iddia ediliyor.
NAC Breda'da Ömer Bayram ile takım arkadaşı olan El Khayati, aynı zamanda Younes Belhanda'nın vatandaşı.
Orta sahanın ortasında görev alan Faslı oyuncu bu sezon forma giydiği 35 maçta 20 gol 12 asistlik bir performans sergilemişti. 30 yaşındaki El Khayati'nin ADO Den Haag'la olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.
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Fotbolun Öldüğü yıl 2019Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ukala Belhandayı istemiyoruz. Satın gitsin.Cevap Yaz 20 1 Yayından Kaldır
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hakemlerle şampiyon muşCevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
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22 sporcu mucadele eden lere basarilar spor cok guzeldir tartismasiz...fakat pazar aksami beyoglunda mubarek ramazan ayinda 100 lerce sarhos ellerinde biralar kibarliktan kulturden asaletten nasibini alamamis gs taraftari cok kötü fotograflardi...turistler yuzleri saskin bu holiganlari seyretti ben bu ulkeye bunlarimi gormeye geldim!!!!......futbol sahada spor mucadele olarak guzel ama % 80 seyircisi ruh hastasi kesinlikle.....Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ŞU EZİK FB''''NİN İBAN NUMARASINI YAZARMISINIZ? FİLİSTİNE BAĞIŞTA BULUNMAKTAN VAZ GEÇTİM, BU FAKİRLER DAHA ZOR DURUMDA. OLMADI BU SENEKİ FİTRE ZEKATIMI DA FB''''YE VERECEĞİM. . . . . . ÇILDIRIN LAN , AĞLAYIN SALYA SÜMÜK EZİKLER !!!Cevap Yaz 6 7 Yayından Kaldır