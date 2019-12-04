Belhanda'nın bileti kesildi!

04.12.2019 08:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 08:45

ALİ NACİ KÜÇÜK - G.SARAY ile Younes Belhanda'nın yolları artık ayrılma noktasına geldi. Son dönemde taraftarların tepkisine maruz kalan, tribünlere 'silah' hareketi yaparak bu tepkilerin desibelini artıran Faslı futbolcu büyük bir sürpriz olmazsa ocak ayında takımdan ayrılacak. Yıldız oyuncunun özellikle Türk Telekom Stadyumu'nda gördüğü tepkiler sonrasında ayrılık fikrini ciddi şekilde gündemine aldığı ifade edildi. Faslı oyuncunun son 1.5 aylık süreçte motivasyonunun düştüğü, teknik direktör Fatih Terim'in büyük çabaları sonrasında maçlara çıktığı belirtildi.



Terim'in çabalarıyla oynadı



BELHANDA'nın tepkiler nedeniyle oynamaya sıcak bakmadığı ancak sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı nedeniyle Fatih Terim'in çabaları ile istemeyerek de olsa çıkıp oynadığı kaydedildi. Bununla beraber Belhanda menajeri ile görüşerek "Ara transferde teklifleri değerlendirelim" talimatı verdi. Kulüp de Belhanda'nın ayrılmasına sıcak bakıyor. Son iki maçta çok kötü oynayan, önemli fırsatlardan faydalanamayan Belhanda hem Fatih Terim hem de yönetim nezdinde kredisini tüketmiş durumda.



Satılırsa yerine transfer yapılacak



YAŞANAN bu süreç sonrasında artık Galatasaraylı yöneticiler Belhanda'nın mental olarak takıma katkı verecek durumda olmadığı görüşünde birleşti. Geçen sezon ocak ayında El İttihad'ın teklifini kabul eden ancak son anda teknik heyetin isteği ile G.Saray'da kalan Belhanda'ya talip çıkan kulüplere gereken kolaylığın sağlanmasına karar verildi. Tecrübeli oyuncu satılırsa ara transferde yerine bir ofansif orta saha oyuncusu alınacak.



