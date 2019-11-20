Belhanda için şok iddia: Fatih Terim biletini kesti

20.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:15

Galatasaray'ın eski Sportif Direktörü Cenk Ergün, 29 yaşındaki Faslı yıldızın devre arası takımdan ayrılacağını belirtip, "Belhanda'nın bileti kesildi" dedi.

TERİM, BELHANDA'YI İSTEMİYOR

Ergün, Fatih Terim'in G.Saray'ın Real Madrid ile İstanbul'da oynanan maçta taraftarlara küfür eden Belhanda'yı sildiğini belirterek, "İspanya'daki Real Madrid maçının rövanşında oynamaması ve Gaziantep'ten İstanbul'a erken gönderilmesi Faslı starın artık kadroda düşünülmediğinin kanıtı. 7-8 milyon euro gelir beklenen Belhanda keşke daha önce ayrılsaydı. O zaman takıma maddi anlamda çok daha fazla katkı sağlayabilirdi" ifadelerine yer verdi.

ONYEKURU YUVAYA DÖNECEK

Sarı kırmızı ekibin eski yöneticisi, Galatasaray'ın Ocak ayı transferleri hakkında da bilgi vererek, "Henry Onyekuru'nun devre arasında Galatasaray'a döneceğini biliyorum. Sinan Gümüş'ün ise sarı kırmızılı ekibe döneceğini düşünmüyorum. Sinan, Genoa'da kalacak ve şansını zorlayacaktır. Yaz transfer döneminde Mbwana Samatta için girişimde bulunan yönetim, sakatlıklar sonrası bu oyuncu için tekrar düğmeye basabilir" diye konuştu.