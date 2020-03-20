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Ekonomi, Güncel

Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek

Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "koronavirüs önlemleri" genelgesine göre belediyelerce, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerine bu süre boyunca kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek.

20.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:38
Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında belediyelere yönelik bir genelge yayımladı. Genelgede, faaliyetleri askıya alınan işletmelerden hiçbir kira bedelinin tahakkuk ettirilmeyeceği hükmü yer aldı.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 11 Mart günü Türkiye'ye de sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Türkiye'deki sosyal ve ticari hayatı önemli ölçüde etkiledi. İnsanların kalabalıklar oluşturma riskinin oluştuğu birçok yer, İçişleri Bakanlığının kararıyla kepenk kapattı.

BELEDİYELER, KİRA İSTEYEMEYECEK

Esnafın mağduriyetini gidermek üzere harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; tüm belediyelere bir genelge gönderdi. Söz konusu genelgeye göre belediyeler, kepenk kapatan iş yerlerinden kira bedeli tahakkuk edemeyecek.

Genelgede, bu kapsamda alınan yeni tedbirlere ilişkin şunlar kaydedildi:

"İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kiraya verilen taşınmazlar hakkında;

Kamu kurumlarınca alınan ve alınacak tedbirler nedeniyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerleri kullanılamayacağından, faaliyetlerin durdurulduğu süre boyunca kira bedeli tahakkuk ettirilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması, geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerleri arasında olmamakla birlikte koronavirüs pandemisi sebebiyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen iş yerlerinin kira sözleşmesinden kaynaklanan borçlarının ödenmesinde değişen koşullar göz önüne alınarak alacağın ertelenmesi hususunun ilgili idarelerce değerlendirilmesi hususları uygun görülmüştür."

KOVID-19'DA SON DURUM

Dün gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı. Koca paylaşımında, "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek

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Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek

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