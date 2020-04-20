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Belçika, Spor

Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!

Maddi sıkıntı nedeniyle kötü günler geçiren Belçika'nın Lokeren kulübü iflas ettiğini açıkladı. Ocak ayında Çinli yatırımcılar masaya oturan Lokeren, bu anlaşmadan gelecek maddi katkı ile toparlanmayı düşünüyordu.

20.04.2020 19:59 | Son Güncelleme: 20.04.2020 19:59
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!

Belçika'nın köklü ekiplerinden olan Lokeren, iflas bayrağını çekti. 50 yıllık kulüp uzun süredir çalışanlarının maaşlarını ödeyemiyordu. Kulüp başkanı Louis de Vries daha önce yaptığı açıklamada, sürecin bu yönde evrilebileceğine yönelik işaretleri vermişti.

5 milyon euro kadar da borcu olduğu belirtilen kulüp için bugün yasal merciler tarafından iflas açıklaması yapıldı. Kulübün devamlılığını sağlamak adına son dönemde yatırımcıların ilgisini çekmeye çalıştıklarını söyleyen başkan Vries "Ancak bunu öngörülen zaman içerisinde gerçekleştiremedik" dedi.

Mahkeme tarafından alınan karara Belçika ekibinin itiraz etmeyeceği bildirildi. Takım için bundan sonra tek çarenin, amatör küme gibi daha da alt liglerden tekrar yola çıkmak olabileceğine dikkat çekiliyor. Sporting Lokeren bugünkü haliyle 1970'te Standard ve Racing Lokeren'in birleşmelerinden doğmuştu.

ÇİNLİLER'İN PROJESİ YARIDA KALDI

Lokeren için dönüm noktası, ocak ayında Çinli yatırımcılarla yapılan görüşmeler oldu. Çinliler azınlık bir hissesini aldıkları kulübü, Çinli futbolcuların Belçika'da yetişmesi için merkez üs haline getirme düşüncesiyle yola çıktılar.

KORONAVİRÜS ÇIKINCA MUSLUK KESİLDİ

Ligin dibinde olan ve Belçika Futbol Federasyonu tarafından transfer yasağı da konulan Lokeren, Çinli grupla anlaşmasından gelecek maddi katkı ile ayakta kalacağını hesaplıyordu. Ancak hesapta olmayan şey, corona salgını oldu... Bu salgının yayılmasıyla Çinliler anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getiremedi, Uzakdoğu'dan beklediği desteği alamayan Belçika ekibi için iflasa giden sürecin önü açıldı.

(Milliyet)

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