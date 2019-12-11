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Beklenen oldu, dünyaca ünlü teknik adam kovuldu!

Şampiyonlar Ligi E grubunda Genk'i 4-0 mağlup ederek 12 puanla bir üst tura yükselen Napoli'de dünyaca ünlü teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollar ayrıldı. Tecrübeli teknik adamın Serie A'daki kötü gidiş nedeniyle gönderildiği belirtildi.

11.12.2019 09:39 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:42

İtalya Serie A'da son yıllarda şampiyonluk yarışının içinde olan ancak bu sezon lider Inter'in 17 puan gerisine düşen , sezon başında göreve getirdiği teknik direktör 'nin görevine son verdi.

Daha önce son 16'ya kalan ve gruptaki son maçında dün akşam 'i 4-0 yenen İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, "Carlo Ancelotti'nin sözleşmesinin feshine karar verildi. Napoli ve başkan Aurelio De Laurentiis ile Carlo Ancelotti arasındaki arkadaşlık, karşılıklı saygı devam edecektir" denildi.

İSTİFA ETMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Ancelotti, Genk maçı sonrası istifa etmeyeceğini açıklarken; başkan De Laureniis ile toplantı yapacağını açıkladı. Ancak kulüp, Genk maçının ardından yayınladığı bildiriyle işbirliğini sonlandırdığını duyurdu.

FAVORİ GATTUSO

İtalyan medyası, Milan'ın eski teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun göreve getirileceğini yazdı.


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: Beklenen oldu, dünyaca ünlü teknik adam kovuldu!
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