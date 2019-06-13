beIN Sports'tan, 'Türkiye'den çekilecek' iddialarına yanıt

Konyaspor Kulübünün Başkanı Hilmi Kulluk'un yayıncı kuruluş hakkında ortaya attığı iddialar hakkında Digitürk'ten açıklama yapıldı.

Başkan Kulluk, "Kulüpler Birliğinden gelen yazıda '18 Haziran'da toplantı var' deniliyor. Toplantının gündemi, yayıncı kuruluşun ödeme talebini görüşmek üzere. Şu an yayıncı kuruluş çıkmak istiyor. Federasyona diyor ki 'Ben satış yapamıyorum, zarar ediyorum', ve bir hesap çıkarmışlar, Türkiye Futbol Federasyonuna verdiği teminatı yakarsa zararı daha az oluyor, devam ederse zararı daha çok oluyor. Belki öyle bir gün gelecek ki o gelirler de gelmeyecek, iş daha da kötüye gidecek. En büyük gelirimiz yayıncı kuruluş, onlar da çıkmak istiyor." şeklinde konuştu.

Bu açıklamalar üzerine Digitürk, TFF ile çalışmaya devam edeceklerine ancak bazı taleplerde bulunduklarını duyurdu.

İşte Digitürk'ün açıklaması;

Sosyal medyada dolaşan asılsız iddialara ilişkin kamuoyuna açıklamamızdır:

- Digiturk, TFF ile yaptığı yayın anlaşmasına binaen Türk futbolunun hali hazırdaki en büyük destekçisidir ve 20 yıldan bu yana iş ortaklığı yaptığı TFF'ye verdiği tüm taahhütlere her zaman bağlı kalmıştır, bağlı kalmaya da devam etmektedir.

- Yayın hakları anlaşmasından doğan her türlü yükümlülük ve ödemeler Digiturk tarafından gerçekleştirilmektedir.

- Diğer yandan Digiturk uzunca bir süredir, söz konusu anlaşma kapsamındaki bazı ticari hususlar hakkında TFF'den doğal ve makul taleplerde bulunmaktadır.

- Digiturk öncelikli gördüğü bu hususlar üzerinde TFF ile birlikte çalışmaya devam ederek; Türk futboluna hem ulusal hem de uluslararası alanda katkı sunmaya devam etme kararlılığındadır.