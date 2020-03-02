Beba: Tarımda dönüşüm tüm çiftçilere ihtiyacımız var

02.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:40

Boğaziçi Üniversitesi Tarım Platformu olarak "Tarım ve Gıda Değer Zinciri Zirvesi'nin ikincisinde konuşan PepsiCo Kıdemli Başkan Yardımcısı Ümran Beba, Tarımı dönüştürmek ve daha sürdürülebilir bir gıda sistemini desteklemek için tüm çiftçilerin yeteneklerine ve enerjisine ihtiyaç olduğunu belirtti.