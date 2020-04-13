BDDK, swap limitlerini kıstı BDDK, Türk bankaların yabancılara TL verip karşılığında dolar alma limitlerini özkaynağın yüzde 10'undan yüzde 1'ine çekti.

BDDK, Türk bankaların yabancılara TL verip karşılığında dolar alma limitlerini özkaynağın yüzde 10'undan yüzde 1'ine çekti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) swap düzenlemesi yaptı. Kurumdan yapılan açıklamada, oranın indirilmesi yanında, uzun vadeli işlemlerde tanınan esneklikler de kaldırılarak sınır yüzde 1 olarak tek seviyede belirlendi. Ayrıca, vadeli bir işlem gerçekleştiği için anlaşılan vadeden önce her ne sebeple olursa olsun bozulmak istenmesi veya uzatma yönünde değişiklik istenmesi halinde BDDK'dan izin alınması zorunluluğu getirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA