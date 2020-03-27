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Ekonomi

BDDK'dan taşıt ve tüketici kredilerinde faiz ve taksit ödemesi açıklaması

BDDK, taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vadenin sınırlayıcı olmayacağını bildirdi.

27.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:12
BDDK'dan taşıt ve tüketici kredilerinde faiz ve taksit ödemesi açıklaması

BDDK, "Taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vade sınırlayıcı olmayacak" açıklamasında bulundu.

BDDK'nın internet sitesinde yayımlanan kurul kararına göre, bankalarca/şirketlerce kullandırılan taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vade sınırlayıcı olmayacak. Vade sınırı 12 ay olan kredinin son taksitinde 3 ay erteleme talebi gelse dahi karşılanacak. Ayrıca, gecikmeye giren krediler yakın izlemeye (ikinci grup) alınmadan önce 30 gün yerine 90 gün beklenecek. Uygulamalar, 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olacak.

BDDK'dan taşıt ve tüketici kredilerinde faiz ve taksit ödemesi açıklaması

Haberin Videosu:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan taşıt ve tüketici kredilerinde faiz ve taksit ödemesi açıklaması

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