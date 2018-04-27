BDDK'dan Metal Varlık Yönetim AŞ'ye İzin

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Metal Varlık Yönetim AŞ unvanlı varlık yönetim şirketi kurulmasına izin verdi.

BDDK'nın internet sitesinde yer alan duyuruda, Omar Güneş Enerji AŞ, Omar Teknik Enerji AŞ, Metal Yapı Konut AŞ ve

Ramazan Başak tarafından 20 milyon lira ödenmiş sermayeli "Metal Varlık Yönetim AŞ" unvanlı bir varlık yönetim şirketi kurulmasına kurulmasına izin verildiği belirtildi.