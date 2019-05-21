BDDK'dan Döviz Hamlesi: 100 Bin Dolar Üzeri Döviz Almak İsteyenler Bir Gün Bekleyecek
BDDK spekülatif döviz talebinin frenlenmesi ve piyasa istikrarının desteklenmesi amacıyla 100 bin doların üzerinde döviz alımına bir gün bekleme kuralı getirdi. Buna göre, döviz almak isteyenler TL karşılığını bir gün önce yatıracak, alınan döviz hesaba ertesi gün yatırılacak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların döviz alım ve satım işlemlerine yeni kural getirdi.
BDDK tarafından bankalara iletilen yeni kural çerçevesinde, 100 bin dolar üzeri döviz almak isteyenler bir gün bekleyecek. Dövizin Türk Lirası (TL) karşılığı bir gün önce yatırılacak, alınan döviz hesaba ertesi gün geçecek.
SATIŞTA BEKLEME SÜRESİ OLMAYACAK
Döviz satımında ise bekleme süresi olmayacak. Satılan dövizin TL karşılığı aynı gün hesaba aktarılacak.
UYGULAMA BUGÜN BAŞLADI
Böylece spekülatif döviz talebinin frenlenmesi, piyasa istikrarının desteklenmesi amaçlanıyor. Söz konusu uygulama bugün başladı. Geçen günlerde döviz alımına binde bir oranında vergi de getirilmişti.