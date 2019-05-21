BDDK'dan Döviz Hamlesi: 100 Bin Dolar Üzeri Döviz Almak İsteyenler Bir Gün Bekleyecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların döviz alım ve satım işlemlerine yeni kural getirdi.

BDDK tarafından bankalara iletilen yeni kural çerçevesinde, 100 bin dolar üzeri döviz almak isteyenler bir gün bekleyecek. Dövizin Türk Lirası (TL) karşılığı bir gün önce yatırılacak, alınan döviz hesaba ertesi gün geçecek.

SATIŞTA BEKLEME SÜRESİ OLMAYACAK

Döviz satımında ise bekleme süresi olmayacak. Satılan dövizin TL karşılığı aynı gün hesaba aktarılacak.

UYGULAMA BUGÜN BAŞLADI

Böylece spekülatif döviz talebinin frenlenmesi, piyasa istikrarının desteklenmesi amaçlanıyor. Söz konusu uygulama bugün başladı. Geçen günlerde döviz alımına binde bir oranında vergi de getirilmişti.