: BDDK'dan dolara karşı hamle! Swap işlemlerine sınırlama geldi

09.02.2020 22:07 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:24

BDDK'nın bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları TL alım ve satım işlemlerine ilişkin duyurusu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

BDDK'dan yapılan açıklamada, konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25'i ile sınırlandırılması kararının Ağustos 2018'den bu yana yürürlükte olduğu hatırlatıldı.

SWAP SINIRLAMASI YÜZDE 10'A İNDİRİLDİ

Açıklamada "Yapılan değerlendirme sonucunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 08/02/2020 tarihli ve 8860 Sayılı Kararı ile söz konusu sınırlamanın yüzde 10 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanması uygulamalarına devam edilecek, mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Analistler, BDDK'nın bu adımının döviz kurlarındaki oynaklığı azaltıcı etki yapmasının beklenebileceğini belirtti. Ağustos 2018'de yapılan benzer hamlenin bu yönde etki yaptığını anımsatan analistler, o dönemde döviz kurlarında oynaklığın azaldığını ve piyasaların bu adımı pozitif karşıladığını kaydetti.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Bankaların özkaynaklarının yüzde 25'i yerine yüzde 10'u ile işlem yapabilmeleri sayesinde yurt dışında açığa satılabilecek TL miktarını azaltmak hedefleniyor. Böylece içeride Türk Lirası'nın yabancı para birimlerine karşı daha güçlü tutulması hedefleniyor. Piyasa uzmanları ise kararın serbest piyasa kuralları ile çeliştiğini ifade ediyor.

DOLAR CUMA GÜNÜ 6 LİRAYA AŞMIŞTI

Hafta boyunca 5.98 civarında seyreden dolar/TL kuru, küresel piyasalarda doların değer kazanmasıyla birlikte haftanın son işlem günü olan geçtiğimiz Cuma günü 6 seviyesinin üzerine çıkmıştı.

SWAP NEDİR?

Swap İngilizce'de kelime anlamı olarak "değiş, tokuş, takas" anlamına geliyor. Finans piyasalarında ise; iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olarak farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesini ifade etmekte.

Haber Videosu