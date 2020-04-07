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Ekonomi, Banka, Ekonomi

BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankalara yazı göndererek Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamındaki kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti.

07.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:34
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamındaki kredilerin amacına uygun kullanımının sağlanmasını istedi.

BDDK BANKALARA YAZI GÖNDERDİ

Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; BDDK, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında sağlanan kredilerin ihtiyaca uygun, verimli şekilde tahsisi için bankalara yazı gönderdi.

AZAMİ SEVİYEDE KONTROL SAĞLANMASI TAVSİYE EDİLDİ

Yazının içeriğinde, kredilerin kullanım amacına aykırı işlemlere karşı bankalarca azami seviyede kontrol sağlanması tavsiyesinin bulunduğu ifade edildi. Kredilerin amacı dışında finansal getiri sağlamaya dönük işlemlerde ya da vadesi gelmemiş diğer kredilerin kapatılmasında kullanılması gibi durumların olmamasına azami gayret gösterilmesi uyarısının bulunduğu kaydedildi.

BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti
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