Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u 1-0 Mağlup Etti
Süper Ligin 33. haftasında Fenerahçe, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Victor Moses'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Ligin 33. haftasında Fenerbahçe, BB Erzurumspor ile deplasmanda karşılaştı. Suat Arslanboğ'nın yönettiği mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 kazandı. Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 59. dakikada penaltıdan Moses kaydetti. Bu sonuçla Erzurumspor ligde kalması mucizelere kaldı.
TARAFTARLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
Termometrelerin 10 dereceyi gösterdiği Erzurum'da taraftarlar, tribünleri çok büyük ölçüde doldurdu. Çevre illerden çok sayıda taraftar da maçı izlemek için Erzurum'a geldi. Mavi-beyazlı taraftarlar, maç öncesi koreografi gerçekleştirdi. Taraftarlar, "Sen gerçek her şey yalan" yazılı pankart açtı. Fenerbahçe taraftarları da tribünde kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak takımlarına destek verdi.
ERZURUMSPOR NASIL LİGDE KALIR?
BB Erzurumspor'un ligde kalması için son hafta Göztepe'nin yenilmesi, Bursaspor'un puan kaybetmesi Erzurumspor'un ise galip gelmesi gerekiyor.
Göztepe-Ankaragücü
Yeni Malatyaspor-Bursaspor
Kayserispor-Erzurumspor
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CALL OF A GELİNCevap Yaz Yayından Kaldır
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GERÇEK KRAL FENER ALAYINA GİDER TÜRKİYEDE BİR KRAL VAR ODA FENER ŞUAN DÜŞEBİLİR AMA ASLA PES ETMEZ. . . . .Cevap Yaz Yayından KaldırŞAPKACI: YÜRÜ İŞİNE LAN OSSURUK.Yayından Kaldır
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ERZURUMUN NET 7 PUANI g1-rize maçı net golü varda iptal edildi tüm yorumcular net gol dedi2- Akhisar maçı 1-1 son dakika thy gol attı hakem golü verdi var a gitti varda ofsayt kamerası sökülmüş olduğu için orta saha kamerasından tahmin ile iptal çok net gol ofsayt yok maçtan direk görenler 2 metre geriden çıktı 3-kasımpaşa vs vsCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Federasyon ve hakemler FB GS BJK nın emir eri ve sınırsız destekçisi olduğu müddetçe takımlarımız kendin pişir kendin ye misali lig mahalle liginden öte gitmez. Anadolu kulüpleri özel olarak desteklenmediği müddetçe mali imkansızlıklarla küme düşmeme mücadelesi yaparken 3-4 büyükler sürekli şampiyonluk yaşar. SINIR DIŞINA ÇIKTIKLARI ANDA BİR HALT OLAMAYACAKLARINI HER ZAMAN GÖRDÜĞÜMÜZ GİBİ YİNE GÖRECEĞİZ. Yazık milletden garip gurebadan 4 büyüklere milli takıma ve hocalarına aktarılan paralara.Cevap Yaz Yayından Kaldır