Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u 1-0 Mağlup Etti

Spor Toto Süper Ligin 33. haftasında Fenerbahçe, BB Erzurumspor ile deplasmanda karşılaştı. Suat Arslanboğ'nın yönettiği mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 kazandı. Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 59. dakikada penaltıdan Moses kaydetti. Bu sonuçla Erzurumspor ligde kalması mucizelere kaldı.

TARAFTARLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Termometrelerin 10 dereceyi gösterdiği Erzurum'da taraftarlar, tribünleri çok büyük ölçüde doldurdu. Çevre illerden çok sayıda taraftar da maçı izlemek için Erzurum'a geldi. Mavi-beyazlı taraftarlar, maç öncesi koreografi gerçekleştirdi. Taraftarlar, "Sen gerçek her şey yalan" yazılı pankart açtı. Fenerbahçe taraftarları da tribünde kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak takımlarına destek verdi.

ERZURUMSPOR NASIL LİGDE KALIR?

BB Erzurumspor'un ligde kalması için son hafta Göztepe'nin yenilmesi, Bursaspor'un puan kaybetmesi Erzurumspor'un ise galip gelmesi gerekiyor.

Göztepe-Ankaragücü

Yeni Malatyaspor-Bursaspor

Kayserispor-Erzurumspor