BB Erzurumspor'da Osman Özköylü dönemi

17.09.2019 14:50

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan yapılan yazılı açıklamada, Muzaffer Bilazer ile yolların ayrılmasının ardından yapılan görüşmeler sonucu teknik direktör Osman Özköylü ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Açıklamada, Özköylü ile varılan anlaşmanın detaylarına ilişkin daha sonra kamuoyuna bilgi verileceği aktarıldı.

İşte Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım;

Osman Özköylü, 2017-2018 sezonunda da Erzurumspor'u çalıştırmıştı. Özköylü, 3 Ağustos 2017 tarihinden başladığı görevinden 8 Kasım 2017 tarihinden ayrılmıştı.