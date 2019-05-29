BB Erzurumspor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı

Süper Lig'e veda ederek küme düşen BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'e veda eden BB Erzurumspor'da yaprak dökümü başladı. Takımdan ilk ayrılan deneyimli Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu oldu. Hamzaoğlu ile yapılan sözleşmede takımın küme düşme durumunda takımdan ayrılır maddesi bulunuyordu. Mavi-beyazlı ekibin küme düşmesiyle birlikte Hamzaoğlu Erzurum'a veda etti.

Hamza Hamzaoğlu Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Galatasaray maçından sonra takımı Mehmet Özdilek'ten devir almıştı. Hamzaoğlu BB Erzurumspor'un başında 10 maça çıkarken maçların 4'ünden galibiyet, 5'inden mağlubiyet ve 1 maçtan ise beraberlik ile ayrılmıştı. - ERZURUM

Kaynak: İHA