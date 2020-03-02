Bazı Fenerbahçe taraftarları, Ersun Yanal sonrası göreve Yılmaz Vural'ın getirilmesini istedi
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yerine gelecek isimler konuşulmaya başlandı. Sarı lacivertli taraftarlar Yılmaz Vural ismini Türkiye gündemine taşıdı.
Süper Lig'de şampiyonluk yolundan uzaklaşan Fenerbahçe'de alınan sürpriz karar sonrası teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Kupada oynanacak Trabzonspor maçıyla sarı lacivertli takıma veda edecek olan Yanal'ın yerine gelebilecek isimler de şimdiden konuşulmaya başlandı.
SOSYAL MEDYADA YILMAZ VURAL ÇILGINLIĞI
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'u çalıştıran Yılmaz Vural'ın adı da Fenerbahçe teknik direktörlüğü için bir kez daha gündeme geldi. Sarı lacivertli taraftarlar Twitter'da Vural için çarpıcı paylaşımlarda bulundu.
İşte Yılmaz Vural için yapılan paylaşımlardan bazıları;
Haber Videosu: Bazı Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal sonrası göreve Yılmaz Vural'ın getirilmesini istedi
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bırakın bu işleri sosyal medyayla gelen ersun yanal ı gördünüz tek gerçek kurtarıcı aykut kocaman dırCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ersun gelsin diye ortalığı ayağa kaldıran taraftardan bahsediyoruz :)Ha Yılmaz Hoca gelsin ben de isterim ayrı konu.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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komikCevap Yaz Yayından Kaldır
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yılmaz abide var bolluk onunla gelecek şampiyonluk :DCevap Yaz Yayından Kaldır
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Var bir hayalimiz be Yılmaz HocaCevap Yaz Yayından Kaldır
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YÜRÜ BE !! TAM DESTEK ! :) :)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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süper olur benceCevap Yaz 2 Yayından Kaldır