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Bazı Fenerbahçe taraftarları, Ersun Yanal sonrası göreve Yılmaz Vural'ın getirilmesini istedi

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yerine gelecek isimler konuşulmaya başlandı. Sarı lacivertli taraftarlar Yılmaz Vural ismini Türkiye gündemine taşıdı.

02.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:10
Bazı Fenerbahçe taraftarları, Ersun Yanal sonrası göreve Yılmaz Vural'ın getirilmesini istedi

Süper Lig'de şampiyonluk yolundan uzaklaşan 'de alınan sürpriz karar sonrası teknik direktör ile yollar ayrıldı. Kupada oynanacak Trabzonspor maçıyla sarı lacivertli takıma veda edecek olan Yanal'ın yerine gelebilecek isimler de şimdiden konuşulmaya başlandı.

SOSYAL MEDYADA ÇILGINLIĞI

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'u çalıştıran 'ın adı da Fenerbahçe teknik direktörlüğü için bir kez daha gündeme geldi. Sarı lacivertli taraftarlar Twitter'da Vural için çarpıcı paylaşımlarda bulundu.

İşte Yılmaz Vural için yapılan paylaşımlardan bazıları;


Haber Videosu

: Bazı Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal sonrası göreve Yılmaz Vural'ın getirilmesini istedi
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