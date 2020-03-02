Bazı Fenerbahçe taraftarları, Ersun Yanal sonrası göreve Yılmaz Vural'ın getirilmesini istedi

02.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:10

Süper Lig'de şampiyonluk yolundan uzaklaşan Fenerbahçe'de alınan sürpriz karar sonrası teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Kupada oynanacak Trabzonspor maçıyla sarı lacivertli takıma veda edecek olan Yanal'ın yerine gelebilecek isimler de şimdiden konuşulmaya başlandı.

SOSYAL MEDYADA YILMAZ VURAL ÇILGINLIĞI

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'u çalıştıran Yılmaz Vural'ın adı da Fenerbahçe teknik direktörlüğü için bir kez daha gündeme geldi. Sarı lacivertli taraftarlar Twitter'da Vural için çarpıcı paylaşımlarda bulundu.

İşte Yılmaz Vural için yapılan paylaşımlardan bazıları;

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