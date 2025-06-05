Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı 2025?

Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı 2025?
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2025 Kurban Bayramı tatili ve arefe gününe dair merak edilen detaylar gündemde. Arefe gününün yarım gün resmi tatil olması nedeniyle birçok kişi, alışveriş merkezlerinin açık olup olmayacağını araştırıyor. Bayramda AVM'lerin açık mı, kapalı mı olacağı sorusu merak konusu. Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı 2025?

Kurban Bayramı tatili ve 5 Haziran'daki arefe gününe yönelik merak edilen detaylar gündemdeki yerini aldı. Arefe gününün yarım gün resmi tatil olması nedeniyle birçok kişi, alışveriş merkezlerinin açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı 2025?

BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI 2025?

Kurban Bayramı süresince Türkiye genelindeki çoğu alışveriş merkezi (AVM) açık olacak. Ancak, bayramın ilk günü olan 6 Haziran 2025 Cuma günü, bazı AVM'ler öğleden sonra hizmet vermeye başlayabilir.

Bayram süresince AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri, her merkezin kendi yönetim politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Genel olarak, çoğu AVM sabah 10.00'da açılıp akşam 22.00'de kapanırken, bayramın ilk günü bazı merkezler öğleden sonra açılabiliyor.

Bayramın ikinci gününden itibaren çoğu AVM normal çalışma saatlerine döner. Normal çalışma saatleri genellikle 10:00 - 22:00 arasındadır. AVM'lerin resmi web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden bayram çalışma saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Bayramın ikinci günü itibariyle 7 Haziran'dan sonra AVM'ler normal çalışma saatlerine dönecek.

AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayabilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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