Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi
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Selçuk Bayraktar, Güncel

Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yeni tip koronavirüs salgınında çok büyük bir öneme sahip olan solunum cihazlarının Türkiye'de hızlı bir şekilde üretilmesi için harekete geçti. Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Baykar olarak, Biosys firmasına hızlı üretim için destek olmaya ve ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik" dedi.

22.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:48
Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Bayraktar, önemli bir kampanya başlatarak koronavirüs salgınında hayati önem arz eden solunum cihazlarından, Baykar olarak 250 adet sipariş ettiklerini açıkladı.

Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Bayraktar, koronavirüs salgını ile mücadelede kişisel tedbirlerin alınması, sosyal mesafenin korunması ve zorunlu haller dışında evden çıkılmaması gerektiğini vurguladı.

Bayraktar, "Yeryüzündeki her bir can bizim için çok kıymetli. Milli Teknoloji Hamlesi tam da bugünler için, yarınlar için var. Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Selçuk Bayraktar, bu mücadelenin diğer ayağının sağlık emekçilerine, hastaların tedavisi için doğru teknolojik cihazları sağlamaktan geçtiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Şu anda tüm dünya ülkeleri solunum cihazı eksikliğini gidermek için gelişmiş bir cihaz olan medikal ventilatör üretimlerinin peşine düştü. Son dönemde Türkiye'de uygulanan Ar-Ge politikaları ve destekleri sayesinde ortaya çıkan teknoloji girişimi firması Biosys'in geliştirdiği yerli yoğun bakım ventilatörleri pilot düzeyde üretildi ve ülkemizde başarıyla kullanılıyor.

"250 CİHAZ SİPARİŞİ VERMEYE KARAR VERDİK"

Baykar olarak, Biosys firmasına hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik. Bu cihazları, gerekmesi halinde Türkiye'de kullanılmak ya da ihtiyaç sahibi dost ve kardeş ülkelere gönderilmek üzere devletimizin ilgili kurumlarına hediye edeceğiz. Ülkelerin kendi yerli ve milli teknolojilerini geliştirmesinin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığı bu dönemde, Milli Teknoloji Hamlesi ruhunu kavramış tüm Teknofest paydaşlarımızı ve diğer katkı vermek isteyenleri, imkanları dahilinde bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Hep birlikte başaracağız"

Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi

Haberin Videosu:

Selçuk Bayraktar: Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz

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